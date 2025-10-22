Inceste d'Etat

Dès 2021, alors que La Familia grande de Camille Kouchner relance le débat public autour de l'inceste, Romane Brisard remarque un décalage saisissant : la France célèbre la libération de la parole, tandis que des enfants qui dénoncent l'inceste, et dont les plaintes sont classées sans suite, sont contraints à revoir leurs agresseurs, rien n'empêchant alors que les crimes soient répétés. Frappée par cette dissonance, la journaliste analyse une centaine de dossiers judiciaires et recueille autant de témoignages de victimes et de professionnels de la protection de l'enfance. Bientôt, son investigation prend une tournure plus grave encore : les mères d'enfants victimes, ses principales sources, disparaissent. Prêtes à tout pour sauver leurs enfants de leurs bourreaux, ces femmes ont décidé de fuir leur pays, quel qu'en soit le prix. Fruit de près de cinq ans d'investigation, ce livre met en lumière une violence d'Etat méconnue : celle qui, sous couvert de droit, criminalise les mères et trahit les enfants. Document d'utilité publique, il rend aussi hommage à ces femmes qui, refusant l'inacceptable, sont devenues à leur corps défendant des résistantes. Ces mères en cavale que Romane Brisard a retrouvées, afin de faire entendre leur parole.