Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Inceste d'Etat

Camille Kouchner, Romane Brisard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dès 2021, alors que La Familia grande de Camille Kouchner relance le débat public autour de l'inceste, Romane Brisard remarque un décalage saisissant : la France célèbre la libération de la parole, tandis que des enfants qui dénoncent l'inceste, et dont les plaintes sont classées sans suite, sont contraints à revoir leurs agresseurs, rien n'empêchant alors que les crimes soient répétés. Frappée par cette dissonance, la journaliste analyse une centaine de dossiers judiciaires et recueille autant de témoignages de victimes et de professionnels de la protection de l'enfance. Bientôt, son investigation prend une tournure plus grave encore : les mères d'enfants victimes, ses principales sources, disparaissent. Prêtes à tout pour sauver leurs enfants de leurs bourreaux, ces femmes ont décidé de fuir leur pays, quel qu'en soit le prix. Fruit de près de cinq ans d'investigation, ce livre met en lumière une violence d'Etat méconnue : celle qui, sous couvert de droit, criminalise les mères et trahit les enfants. Document d'utilité publique, il rend aussi hommage à ces femmes qui, refusant l'inacceptable, sont devenues à leur corps défendant des résistantes. Ces mères en cavale que Romane Brisard a retrouvées, afin de faire entendre leur parole.

Par Camille Kouchner, Romane Brisard
Chez Stock

| 1 Partages

Auteur

Camille Kouchner, Romane Brisard

Editeur

Stock

Genre

Actualité médiatique France

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Inceste d'Etat par Camille Kouchner, Romane Brisard

Commenter ce livre

 

Inceste d'Etat

Romane Brisard

Paru le 22/10/2025

336 pages

Stock

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234098398
9782234098398
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.