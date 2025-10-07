Marguerite de Valois, fille d'Henri II et épouse d'Henri IV, est-elle vraiment la même personne que la reine Margot ? Si la première est une figure historique, la seconde relève plutôt du mythe. La littérature romantique, notamment Alexandre Dumas, l'a dépeinte comme une intrigante aux moeurs dépravées. En réalité, son véritable visage est bien différent. La reine Margot était l'une des femmes les plus cultivées et des plus "? à la page ? " de son époque. rueLaplace éditions propose des livres en grands caractères dont le confort de lecture est inégalé grâce à une mise en pages adaptée, à la police de caractères LUCIOLE - spécialement conçue pour les malvoyants -, aux interlettrages, aux intermots, aux interlignages optimisés, et à une impression contrastée sur un papier opaque et léger.