#Manga

I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 3

Kai Nadashima, Yomu Mishima, Nadare Takamine

ActuaLitté
Ne laissez rien aux pirates ! Liam a remporté une victoire écrasante lors de sa première bataille spatiale et restauré l'économie de sa planète, s'attachant le soutien indéfectible de sa population. "Je peux bien faire une bonne action de temps en temps". Le jeune comte a vaincu Goaz, le pirate fou envoyé par le Guide pour attaquer le domaine Banfield. Le trésor du brigand est désormais entre ses mains. Cependant, les victimes de Goaz, qui ont subi une terrible transformation, n'ont qu'un seul désir : qu'on mette un terme à leur vie. Liam s'y oppose, car il compte bien intégrer à son harem les enfants qui leur naîtront un jour. Après les avoir sauvées, il parvient à leur rendre leur apparence. Un point de plus pour Liam dont le prestige ne cesse de grandir ! Quoi qu'il fasse, le seigneur démoniaque rend toujours les gens heureux. Alors, à quand la réputation de méchant garçon ? Le malentendu se poursuit dans le volume 3.

Par Kai Nadashima, Yomu Mishima, Nadare Takamine
Chez Meian Editions

|

Auteur

Kai Nadashima, Yomu Mishima, Nadare Takamine

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

Retrouver tous les articles sur I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 3

I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 3

Kai Nadashima, Yomu Mishima, Nadare Takamine

Paru le 19/11/2025

196 pages

Meian Editions

6,95 €

Scannez le code barre 9782386585050
9782386585050
