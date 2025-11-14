I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 3

Ne laissez rien aux pirates ! Liam a remporté une victoire écrasante lors de sa première bataille spatiale et restauré l'économie de sa planète, s'attachant le soutien indéfectible de sa population. "Je peux bien faire une bonne action de temps en temps". Le jeune comte a vaincu Goaz, le pirate fou envoyé par le Guide pour attaquer le domaine Banfield. Le trésor du brigand est désormais entre ses mains. Cependant, les victimes de Goaz, qui ont subi une terrible transformation, n'ont qu'un seul désir : qu'on mette un terme à leur vie. Liam s'y oppose, car il compte bien intégrer à son harem les enfants qui leur naîtront un jour. Après les avoir sauvées, il parvient à leur rendre leur apparence. Un point de plus pour Liam dont le prestige ne cesse de grandir ! Quoi qu'il fasse, le seigneur démoniaque rend toujours les gens heureux. Alors, à quand la réputation de méchant garçon ? Le malentendu se poursuit dans le volume 3.