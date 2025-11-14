Le gentilhomme provençal

Paris, 1573. Henry de Saint-Didier, Maître d'Armes et gentilhomme provençal, revient dans la capitale pour la publication de "?Les secrets de l'épée seule?", le premier traité d'escrime en langue française. Tandis qu'il attend d'être reçu par le roi Charles IX, les souvenirs de la Saint-Barthélemy le hantent. Contraint de fuir, il rejoint clandestinement sa Provence natale, croisant sur sa route duels, traques, rencontres inattendues et périls politiques, dans un royaume en proie aux guerres de religion. Tandis qu'un ennemi juré le poursuit, Henry tente d'achever son oeuvre. Mais c'est à Paris, devant la Cour de France, qu'il devra prouver sa valeur face à un prestigieux Maestro italien. Suffira-t-il d'un duel pour laver l'honneur et regagner sa place?? Un roman d'aventure et d'histoire inspiré de la vie réelle de Henry de Saint-Didier, figure méconnue de la Renaissance française.