Etre addict résonne encore comme un tabou, une honte et parfois même une peur. Pourtant c'est notre société qui nous offre pléthore de substituts pour anesthésier nos émotions, même certains en vente libre. Lutter contre ses addictions n'est pas synonyme d'un manque de volonté, c'est calmer une souffrance insidieuse, invisible. Zéro addiction propose une rupture radicale. Oser souffrir pour guérir, car c'est un engagement envers soi-même, envers une vie plus vraie, plus libre et plus consciente. Ce texte est avant tout un témoignage incarné qui explore avec clarté et rigueur les mécanismes de la dépendance et les chemins de la renaissance en mêlant neurosciences, psychologie clinique et psychotraumatologie.