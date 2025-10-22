Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Ricard

Guillaume Picon, Olivier Moritz, Philibert Humm

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Carafe, cendrier, broc, verre, bob... Ce livre rend hommage à neuf décennies d'objets publicitaires mythiques de la marque Ricard, en retraçant leur histoire et leur impact dans notre mémoire collective : une immersion visuelle inédite pour les passionnés de design, d'art, et de culture populaire. "Ricard. Jamais le nom d'un apéritif n'aura eu un tel pouvoir évocateur. Voyez ces coupelles à olives, voyez ce plateau jaune citron. Ils se rappellent à notre bon souvenir, font grimper le mercure et donnent l'accent. Ce sont des fragments d'été, des éclats de soleil, des bribes de France. ". . PHILIBERT HUMM Carafe, ashtray, pitcher, glass, bucket hat... This book celebrates nine decades of iconic Ricard-branded merchandise, tracing the history and lasting impact of these objects on our collective memory : a unique deep dive for lovers of design, art and pop culture. Ricard. The name of no other aperitif has such evocative power. Look at those little olive dishes, that lemon-yellow tray. They conjure up fond memories, raise the temperature, and lend us a southern accent. They're fragments of summer, shards of sunshine, bits of France itself. PHILIBERT HUMM

Par Guillaume Picon, Olivier Moritz, Philibert Humm
Chez Albin Michel

|

Auteur

Guillaume Picon, Olivier Moritz, Philibert Humm

Editeur

Albin Michel

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ricard par Guillaume Picon, Olivier Moritz, Philibert Humm

Commenter ce livre

 

Ricard

Guillaume Picon

Paru le 22/10/2025

Albin Michel

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226500007
9782226500007
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.