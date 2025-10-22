Carafe, cendrier, broc, verre, bob... Ce livre rend hommage à neuf décennies d'objets publicitaires mythiques de la marque Ricard, en retraçant leur histoire et leur impact dans notre mémoire collective : une immersion visuelle inédite pour les passionnés de design, d'art, et de culture populaire. "Ricard. Jamais le nom d'un apéritif n'aura eu un tel pouvoir évocateur. Voyez ces coupelles à olives, voyez ce plateau jaune citron. Ils se rappellent à notre bon souvenir, font grimper le mercure et donnent l'accent. Ce sont des fragments d'été, des éclats de soleil, des bribes de France. ". . PHILIBERT HUMM Carafe, ashtray, pitcher, glass, bucket hat... This book celebrates nine decades of iconic Ricard-branded merchandise, tracing the history and lasting impact of these objects on our collective memory : a unique deep dive for lovers of design, art and pop culture. Ricard. The name of no other aperitif has such evocative power. Look at those little olive dishes, that lemon-yellow tray. They conjure up fond memories, raise the temperature, and lend us a southern accent. They're fragments of summer, shards of sunshine, bits of France itself. PHILIBERT HUMM