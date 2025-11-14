Inscription
#Roman francophone

Ensemble, braillons fiers !

Mireille Marion

ActuaLitté
Ensemble, braillons fiers ! met en lumière le témoignage vibrant de Mireille Marion, AESH (Accompagnante d'Elèves en Situation de Handicap) engagée auprès de Mounir, un collégien atteint de déficience visuelle sévère. Pendant quatre années, elle est devenue ses yeux, son repère, son appui discret mais constant dans les méandres du collège. Ensemble, ils ont formé un binôme complice, où la confiance, l'écoute et l'innovation pédagogique ont permis à Mounir de gagner en autonomie, en assurance, en dignité. Pour lui : une scolarité réussie dans un environnement ordinaire, un chemin vers l'avenir tracé avec lucidité et courage. Pour elle : le rêve accompli de maîtriser le braille, et bien plus encore — l'éveil de capacités insoupçonnées et l'évidence d'une vocation. Ce récit sensible et profondément humain offre un éclairage unique sur le rôle fondamental des AESH dans l'inclusion scolaire, sur la réalité de l'accompagnement du handicap à l'école, et sur la richesse de la différence lorsqu'elle est accueillie avec bienveillance.

Par Mireille Marion
Chez Editions Complicités

|

Auteur

Mireille Marion

Editeur

Editions Complicités

Genre

Littérature française

Ensemble, braillons fiers !

Mireille Marion

Paru le 14/11/2025

Editions Complicités

15,00 €

ActuaLitté
9782386478888
