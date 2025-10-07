Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Je fabrique mes parfums au naturel

Kristen Schuhmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage vous ouvre les portes d'une parfumerie simple, accessible à tous et durable. Avec Kristen Schuhmann, herboriste, vous vous initierez aux techniques de base de la confection de parfum avec des produits naturels et faciles à se procurer. Les huiles essentielles, les huiles infusées aux plantes, les extraits végétaux, les hydrolats, les arômes, les absolues et les bases... apprenez tout d'abord à faire la différence entre tous les matériaux nécessaires à la fabrication de parfums et à les mélanger. Ensuite, avec une association d'orange douce, de romarin et de menthe poivrée, augmentez vos capacités de concentration. Ou si vous souffrez de stress et d'anxiété, relaxez-vous grâce à un mélange de vanille, de lavande, de cèdre et de néroli. De plus, grâce aux chakras et aux cristaux, développez les pouvoirs de guérison de vos parfums. Enfin, en suivant les recettes des parfums favoris de l'autrice, voyagez au pays des senteurs, de la santé et des plantes. Et parce que rien n'est plus agréable que de composer ses parfums personnalisés ou de les offrir, découvrez comment combiner vos fragrances préférées. Finalement, la seule règle à suivre, c'est de se faire plaisir !

Par Kristen Schuhmann
Chez Améthyste éditions

|

Auteur

Kristen Schuhmann

Editeur

Améthyste éditions

Genre

Cosmétiques, coiffure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je fabrique mes parfums au naturel par Kristen Schuhmann

Commenter ce livre

 

Je fabrique mes parfums au naturel

Kristen Schuhmann

Paru le 07/10/2025

128 pages

Améthyste éditions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380640427
9782380640427
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.