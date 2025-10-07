Je fabrique mes parfums au naturel

Cet ouvrage vous ouvre les portes d'une parfumerie simple, accessible à tous et durable. Avec Kristen Schuhmann, herboriste, vous vous initierez aux techniques de base de la confection de parfum avec des produits naturels et faciles à se procurer. Les huiles essentielles, les huiles infusées aux plantes, les extraits végétaux, les hydrolats, les arômes, les absolues et les bases... apprenez tout d'abord à faire la différence entre tous les matériaux nécessaires à la fabrication de parfums et à les mélanger. Ensuite, avec une association d'orange douce, de romarin et de menthe poivrée, augmentez vos capacités de concentration. Ou si vous souffrez de stress et d'anxiété, relaxez-vous grâce à un mélange de vanille, de lavande, de cèdre et de néroli. De plus, grâce aux chakras et aux cristaux, développez les pouvoirs de guérison de vos parfums. Enfin, en suivant les recettes des parfums favoris de l'autrice, voyagez au pays des senteurs, de la santé et des plantes. Et parce que rien n'est plus agréable que de composer ses parfums personnalisés ou de les offrir, découvrez comment combiner vos fragrances préférées. Finalement, la seule règle à suivre, c'est de se faire plaisir !