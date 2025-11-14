Inscription
#Essais

La grande histoire des jeux télévisés

Olivier Minne, Alexandre Raveleau

ActuaLitté
Des plateaux mythiques aux moments cultes, une plongée passionnante dans l'univers du divertissement télévisé. Depuis les premiers quiz en noir et blanc de l'ORTF jusqu'aux shows spectaculaires en prime time de TF1, France 2, Canal +, M6 et autres chaînes publiques ou privées, les jeux télévisés ont marqué des générations de téléspectateurs. Ce livre retrace l'évolution de ce genre incontournable, mêlant anecdotes savoureuses, coulisses de production, interviews d'animateurs emblématiques et analyses des formats qui ont révolutionné le petit écran. De "Télé Match" à "Intervilles" , en passant par "Le Maillon Faible" , "Fort Boyard" , "Questions pour un champion" , "N'oubliez pas les paroles" ou "Les 12 coups de midi" , découvrez comment ces émissions ont façonné notre imaginaire collectif, révélé des talents, et parfois même changé la vie de leurs candidats. Richement illustré et documenté, cet ouvrage est une véritable déclaration d'amour aux jeux télévisés, à leur créativité, leur audace et leur capacité à rassembler. Avec une préface d'Olivier Minne

Par Olivier Minne, Alexandre Raveleau
Huginn & Muninn

|

Auteur

Olivier Minne, Alexandre Raveleau

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

Actualité médiatique internati

La grande histoire des jeux télévisés

Alexandre Raveleau

Paru le 05/12/2025

192 pages

Huginn & Muninn

35,00 €

ActuaLitté
9782386400773
