L'autrice du classique moderne Fun Home revient avec son roman graphique le plus déjanté à ce jour. Après trois mémoires graphiques sur son père, sa mère, et sur sa passion pour les sports casse-cou, Alison Bechdel change de braquet. Elle délaisse l'autobiographie pour plonger dans l'autofiction comique. Sa nouvelle héroïne s'appelle Alison Bechdel, vit dans le Vermont et gère avec sa partenaire Holly un refuge pour chèvres naines du Pérou. Elle est cartoonist et a connu la gloire avec son livre Mort et taxidermie, consacré à son père empailleur. Le best-seller est devenu une série TV. Désormais riche et célèbre, Alison fait face à l'admiration envieuse de son groupe d'ami. e. s, en qui l'on reconnaît les personnages des Gouines à suivre avec trente ans de plus, livrés aux affres de la parentalité et du démon de midi. Mais lorsque Holly triomphe sur les réseaux sociaux avec un tutoriel viral sur l'art de débiter du bois, c'est autour d'Alison de céder à la jalousie médiatique. En panne sur son nouveau projet d'inspiration marxiste, elle imagine de créer un show de téléréalité follement populaire qui apprendrait aux gens à se libérer du consumérisme frénétique et à mener une vie plus éthique. Pas forcément la meilleure idée quand on est soi-même en proie aux sirènes de la surconsommation et aux aléas de la célébrité au coeur d'une Amérique au bord de la crise de nerfs et de la guerre civile. Elle sortira de l'aventure proprement LESSIVEE. Sur les genoux, mais lavée de toute tentation. Sous les dehors de la comédie déjantée, Bechdel, en pleine verve voltairienne, épingle les modes de vie étranges de ses contemporain. e. s et pose de son trait acéré et bienveillant les questions qui font réfléchir.