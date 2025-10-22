Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Lessivée

Alison Bechdel, Lili Sztajn, Holly Rae Taylor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'autrice du classique moderne Fun Home revient avec son roman graphique le plus déjanté à ce jour. Après trois mémoires graphiques sur son père, sa mère, et sur sa passion pour les sports casse-cou, Alison Bechdel change de braquet. Elle délaisse l'autobiographie pour plonger dans l'autofiction comique. Sa nouvelle héroïne s'appelle Alison Bechdel, vit dans le Vermont et gère avec sa partenaire Holly un refuge pour chèvres naines du Pérou. Elle est cartoonist et a connu la gloire avec son livre Mort et taxidermie, consacré à son père empailleur. Le best-seller est devenu une série TV. Désormais riche et célèbre, Alison fait face à l'admiration envieuse de son groupe d'ami. e. s, en qui l'on reconnaît les personnages des Gouines à suivre avec trente ans de plus, livrés aux affres de la parentalité et du démon de midi. Mais lorsque Holly triomphe sur les réseaux sociaux avec un tutoriel viral sur l'art de débiter du bois, c'est autour d'Alison de céder à la jalousie médiatique. En panne sur son nouveau projet d'inspiration marxiste, elle imagine de créer un show de téléréalité follement populaire qui apprendrait aux gens à se libérer du consumérisme frénétique et à mener une vie plus éthique. Pas forcément la meilleure idée quand on est soi-même en proie aux sirènes de la surconsommation et aux aléas de la célébrité au coeur d'une Amérique au bord de la crise de nerfs et de la guerre civile. Elle sortira de l'aventure proprement LESSIVEE. Sur les genoux, mais lavée de toute tentation. Sous les dehors de la comédie déjantée, Bechdel, en pleine verve voltairienne, épingle les modes de vie étranges de ses contemporain. e. s et pose de son trait acéré et bienveillant les questions qui font réfléchir.

Par Alison Bechdel, Lili Sztajn, Holly Rae Taylor
Chez Editions Denoël

| 1 Partages

Auteur

Alison Bechdel, Lili Sztajn, Holly Rae Taylor

Editeur

Editions Denoël

Genre

Humour

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lessivée par Alison Bechdel, Lili Sztajn, Holly Rae Taylor

Commenter ce livre

 

Lessivée

Alison Bechdel trad. Lili Sztajn

Paru le 22/10/2025

272 pages

Editions Denoël

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782207184844
9782207184844
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.