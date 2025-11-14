Inscription
#Imaginaire

Les mâchoires de la peur, les coulisses d'un tournage mythique

Jérôme Wybon, Toni Cittadini

ActuaLitté
Eté 1974. Sur l'île paisible de Martha's Vineyard, un tournage chaotique va bouleverser l'histoire du cinéma. Requins défectueux, tempêtes imprévisibles, tension sur le plateau, et un jeune réalisateur nommé Steven Spielberg qui joue sa carrière sur un film de monstre marin... sans monstre. Avec le trait incisif de Toni Cittadini et un récit haletant documenté par Jérôme Wybon, ce roman graphique vous emmène derrière la caméra de Jaws (Les Dents de la mer), là où la légende va prendre forme. Découvrez comment un tournage cauchemardesque est devenu un chef-d'oeuvre.

Par Jérôme Wybon, Toni Cittadini
Chez Huginn & Muninn

|

Auteur

Jérôme Wybon, Toni Cittadini

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

Divers

Les mâchoires de la peur, les coulisses d'un tournage mythique

Jérôme Wybon, Toni Cittadini

Paru le 05/12/2025

192 pages

Huginn & Muninn

24,95 €

9782386400667
