Les mâchoires de la peur, les coulisses d'un tournage mythique

Eté 1974. Sur l'île paisible de Martha's Vineyard, un tournage chaotique va bouleverser l'histoire du cinéma. Requins défectueux, tempêtes imprévisibles, tension sur le plateau, et un jeune réalisateur nommé Steven Spielberg qui joue sa carrière sur un film de monstre marin... sans monstre. Avec le trait incisif de Toni Cittadini et un récit haletant documenté par Jérôme Wybon, ce roman graphique vous emmène derrière la caméra de Jaws (Les Dents de la mer), là où la légende va prendre forme. Découvrez comment un tournage cauchemardesque est devenu un chef-d'oeuvre.