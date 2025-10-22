Inscription
#Roman étranger

L'aile gauche

Laure Hinckel, Mircea Cărtărescu

ActuaLitté
A Bucarest, dans les années 1960, le narrateur, nommé Mircea, crée de toutes pièces un pays imaginaire. Un monde de merveilles et de cauchemars, truffé de passages cachés, de tapisseries envoûtantes et de papillons prodigieux. Il nous entraîne dans un voyage mystique à travers son enfance, ses souvenirs d'hospitalisation à l'adolescence, la préhistoire de sa famille, un cirque itinérant, la police secrète, des armées de zombies, des pilotes de chasse américains, la scène jazz underground de La Nouvelle-Orléans et la mise en place du régime communiste. Cet univers kaléidoscopique, à la fois étrangement familier et radicalement nouveau, est une expérience dont le lecteur sort secoué et transformé. L'Aile gauche est le premier volume de la trilogie "Orbitor".

Par Laure Hinckel, Mircea Cărtărescu
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Laure Hinckel, Mircea Cărtărescu

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature roumaine

L'aile gauche

Mircea Cărtărescu trad. Laure Hinckel

Paru le 22/10/2025

576 pages

Editions Denoël

26,00 €

ActuaLitté
9782207182895
© Notice établie par ORB
