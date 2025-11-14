Kengan Omega Tome 26

Les représentants des sept organisations de combats clandestins japonaises se sont rassemblés à l'occasion d'un tournoi épique ! Le premier combat opposera Arashiyama à Kaolan dans un duel au sommet entre un maître des projections et un striker de premier plan. Découvrez qui de ces deux fantastiques combattants l'emportera ! A l'occasion du deuxième combat, vous pourrez voir à l'oeuvre Justin Kitagawa, le disciple bien-aimé d'Ôkubo, et constater ce qu'il vaut... L'heure a sonné pour le réveil des meilleurs !!!