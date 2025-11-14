Game of Familia - êtes-vous prêt à tout sacrifier ? Tome 11

Sasae a perdu la vie !! Devant Kanae, devenue la sauveuse du monde, les deux "dragons" s'affrontent... Sasae est finalement achevé, non pas par Kanae, mais par le dragon divin... Malgré le désespoir qui l'envahit, Kanae se résout à mener à terme le plan élaboré par Sasae et à assumer le titre de "sauveuse du monde" qu'elle a gagné, quand tout à coup, l'autre "dragon" apparaît devant elle et la situation dégénère... Quel était l'ultime stratagème de Sasae pour vaincre le dragon funeste, et quel sera le choix de Kanae, qui tient le destin du monde entre ses mains ? ! L'arc du dragon maléfique de Hilmzeld atteint son apogée !!