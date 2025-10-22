Inscription
#Essais

Le pitch parfait

Benjamin Beeckmans, Bruno Wattenbergh

A vous qui devez convaincre... Dans un monde où chaque seconde compte, savoir pitcher est une compétence incontournable. Pourtant, cet exercice reste souvent intimidant. Comment en faire un outil puissant, capable de faire passer une idée de l'ombre à la lumière ? Que vous soyez entrepreneur, cadre, consultant, chercheur, candidat ou porteur d'un projet, vous pitchez : pour convaincre un investisseur, une équipe, un client, une organisation. Et un bon pitch, ce n'est pas simplement une présentation : c'est un moment décisif, celui où tout peut basculer. Dans ce livre " deux en un " , à la fois théorique mais surtout pratique, découvrez l'importance du pitch, avant d'apprendre l'équation magique d'un pitch réussi. De la construction du message à la gestion du stress, en passant par des visuels percutants, chaque aspect y est minutieusement décodé. Faites de chaque pitch une chance et non une occasion manquée ! Inclus : des check-lists pour s'entraîner et réaliser un pitch inoubliable

Chez Dunod

Auteur

Editeur

Dunod

Genre

Expression orale

Le pitch parfait

Paru le 22/10/2025

192 pages

Dunod

18,90 €

9782100886739
