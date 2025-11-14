Inscription
#Imaginaire

La flamme de l'Olympe

Damien Mauger

ActuaLitté
QUAND LES DIEUX JOUENT AVEC TON DESTIN, MIEUX VAUT ETRE PRET A RISPOSTER ! Daímôn menait une vie paisible. Jusqu'à ce que les dieux lui arrachent sa petite soeur. En un instant, tout bascule. Tout ce qu'il croyait savoir sur le monde - et sur lui-même - vole en éclats. Car Athéna elle-même l'affirme : il n'est ni un homme, ni un dieu. Ni un Titan, ni aucune créaturemythologique connue. Alors... qu'est-il ? Propulsé au coeur du Mont Olympe, il doit prouver sa valeur face aux divinités les plus redoutables tout en apprenant à maîtriser des pouvoirs incontrôlables. Mais au royaume des dieux, les secrets sont aussi dangereux que les trahisons. Et certaines vérités devraient peut-être rester enfouies... Kháos, c'est un roman... mais aussi une véritable porte d'entrée dans la mythologie grecque. Grâce à des QR codes et une encyclopédie sur Instagram, découvre dieux, créatures, lieux et mots-clés au fil de ta lecture.

Par Damien Mauger
Chez Beta Publisher

|

Auteur

Damien Mauger

Editeur

Beta Publisher

Genre

Mondes fantastiques

La flamme de l'Olympe

Damien Mauger

Paru le 14/11/2025

284 pages

Beta Publisher

17,00 €

ActuaLitté
9782383920953
