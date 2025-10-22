Inscription
#Imaginaire

Quantix, l'intégrale

Laurent Schafer

ActuaLitté
Temps, espace, matière et énergie n'existent pas tels que nous les percevons. La réalité est ailleurs. Alors, qu'est-ce que la réalité ? D'où venons-nous ? Et comment un Univers qui tend vers le chaos a-t-il pu engendrer l'incroyable beauté et la complexité qui nous entourent ? Bienvenue dans la fascinante salle des machines de votre quotidien ! Quantix, L'Intégrale réunit en un seul volume la trilogie Quantix, Infinix et Cosmix, suivie d'un making of inédit ! Entre physique quantique, relativité, théorie du chaos et biologie évolutive, ces bandes dessinées explorent avec humour l'étrange mécanique du monde en suivant les aventures d'une famille ordinaire. "A déguster sans limitation. Cet ouvrage, sous son aspect ludique, esquisse les frontières actuelles et questions vertigineuses de la science d'aujourd'hui". Michel Mayor, Prix Nobel de physique 2019 " Amusant et fascinant ! " Carlo rovelli, physicien

Par Laurent Schafer
Chez Dunod

|

Auteur

Laurent Schafer

Editeur

Dunod

Genre

Divers

Quantix, l'intégrale

Laurent Schafer

Paru le 22/10/2025

544 pages

Dunod

49,00 €

ActuaLitté
9782100886722
