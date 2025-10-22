Temps, espace, matière et énergie n'existent pas tels que nous les percevons. La réalité est ailleurs. Alors, qu'est-ce que la réalité ? D'où venons-nous ? Et comment un Univers qui tend vers le chaos a-t-il pu engendrer l'incroyable beauté et la complexité qui nous entourent ? Bienvenue dans la fascinante salle des machines de votre quotidien ! Quantix, L'Intégrale réunit en un seul volume la trilogie Quantix, Infinix et Cosmix, suivie d'un making of inédit ! Entre physique quantique, relativité, théorie du chaos et biologie évolutive, ces bandes dessinées explorent avec humour l'étrange mécanique du monde en suivant les aventures d'une famille ordinaire. "A déguster sans limitation. Cet ouvrage, sous son aspect ludique, esquisse les frontières actuelles et questions vertigineuses de la science d'aujourd'hui". Michel Mayor, Prix Nobel de physique 2019 " Amusant et fascinant ! " Carlo rovelli, physicien