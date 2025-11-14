Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Caché sous son masque Tome 4

Mitsuru Sangou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après leur dispute de Noël, les choses se sont calmées entre Sayama et Saikawa. Mais Sayama a attiré l'attention de l'ex-petite amie de Saikawa, Yoshida... et voilà qu'à cause d'elle, il se retrouve enrôlé de force dans le comité d'organisation de leur voyage scolaire ! C'est déjà une tâche très compliquée pour un introverti comme lui, mais les choses ne s'arrangent pas lorsqu'il s'attire les foudres de l'un des membres du comité... et pour ne rien arranger, Yoshoda lui demande son aide pour l'élection des membres du conseil des élèves ! Pour gérer tout ça de front, Sayama n'aura pas d'autre choix que de se dépasser. Quant à Saikawa, lui, il a du mal à faire taire sa Jalousie...

Par Mitsuru Sangou
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Mitsuru Sangou

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Caché sous son masque Tome 4 par Mitsuru Sangou

Commenter ce livre

 

Caché sous son masque Tome 4

Mitsuru Sangou

Paru le 19/11/2025

196 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382765593
9782382765593
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.