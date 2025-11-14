Caché sous son masque Tome 4

Après leur dispute de Noël, les choses se sont calmées entre Sayama et Saikawa. Mais Sayama a attiré l'attention de l'ex-petite amie de Saikawa, Yoshida... et voilà qu'à cause d'elle, il se retrouve enrôlé de force dans le comité d'organisation de leur voyage scolaire ! C'est déjà une tâche très compliquée pour un introverti comme lui, mais les choses ne s'arrangent pas lorsqu'il s'attire les foudres de l'un des membres du comité... et pour ne rien arranger, Yoshoda lui demande son aide pour l'élection des membres du conseil des élèves ! Pour gérer tout ça de front, Sayama n'aura pas d'autre choix que de se dépasser. Quant à Saikawa, lui, il a du mal à faire taire sa Jalousie...