#Essais

La RSE... mais c'est très simple !

Rémi Demersseman

ActuaLitté
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est aussi essentielle qu'elle peut paraître complexe : face aux nouveaux défis, comment concilier nos activités professionnelles et la préservation de la vie sur terre ? Bien maîtrisée, la RSE permet d'engager des pistes concrètes pour répondre à cette question. Pour vous permettre de vous lancer ou d'accélérer sur ce sujet, vous suivrez en fil rouge les aventures de trois professionnels et d'une étudiante confrontés à la mise en application de la RSE. - Vous deviendrez ainsi incollables sur : - L'identification et l'analyse des enjeux de la RSE. - Les outils pour développer la RSE. - Les étapes pour créer une démarche RSE complète. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est très simple quand on est bien guidé ! LES + - Nombreux exercices et cas pratiques - Fiches d'action et de méthode disponibles en ligne

Par Rémi Demersseman
Chez Dunod

|

Auteur

Rémi Demersseman

Editeur

Dunod

Genre

Economie

Retrouver tous les articles sur La RSE... mais c'est très simple ! par Rémi Demersseman

La RSE... mais c'est très simple !

Rémi Demersseman

Paru le 22/10/2025

192 pages

Dunod

18,90 €

ActuaLitté
9782100885350
