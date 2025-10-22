La RSE... mais c'est très simple !

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est aussi essentielle qu'elle peut paraître complexe : face aux nouveaux défis, comment concilier nos activités professionnelles et la préservation de la vie sur terre ? Bien maîtrisée, la RSE permet d'engager des pistes concrètes pour répondre à cette question. Pour vous permettre de vous lancer ou d'accélérer sur ce sujet, vous suivrez en fil rouge les aventures de trois professionnels et d'une étudiante confrontés à la mise en application de la RSE. - Vous deviendrez ainsi incollables sur : - L'identification et l'analyse des enjeux de la RSE. - Les outils pour développer la RSE. - Les étapes pour créer une démarche RSE complète. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est très simple quand on est bien guidé ! LES + - Nombreux exercices et cas pratiques - Fiches d'action et de méthode disponibles en ligne