#Manga

L'échappée belle : Notre voyage autour du monde Tome 4

Mone Sorai

Asahi et Mitsuki se lancent dans un tour du monde avec la promesse de se marier à la fin de leur voyage. Leur aventure les mène au Brésil, en Argentine et en Bolivie ! Au Brésil, Asahi retrouve Sorato, son petit frère, et fait la rencontre de la petite amie de ce dernier, Alicia. Alors qu'il n'arrive pas à se résoudre à leur dire la vérité sur sa relation avec Mitsuki, il se rend compte qu'il a perdu la précieuse bague que son compagnon lui a offert. Touché par la bienveillance de celui-ci, il finit par craquer ! Le quatrième tome du voyage d'amour qui risque de bouleverser leurs vies ! Un petit séjour en Amérique du Sud !

Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

L'échappée belle : Notre voyage autour du monde Tome 4

Paru le 19/11/2025

196 pages

7,95 €

Lire un extrait
9782382765548
