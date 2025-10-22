La valeur du vin

A l'heure où la filière viticole traverse une crise, marquée par une baisse de la consommation et des difficultés économiques, cet ouvrage se présente comme le manifeste d'une valorisation nouvelle du vin. En mobilisant différentes disciplines (économie, agronomie, oenologie, sciences du goût...), il interroge la notion de valeur dans toute sa complexité : - Comment la culture du vin s'est-elle construite pour en faire un produit à part de notre alimentation ? - Comment accepter la subjectivité des appréciations sans pour autant entrer dans une défiance vis-à-vis des experts ? - Comment envisager la nouvelle valorisation à l'aune des réseaux sociaux et des attentes de naturalité de la part des consommateurs ? - Quels enjeux agroécologiques conditionneront demain la valorisation du vin ? A la fin de chaque chapitre thématique, des accords gastronomiques originaux viendront appuyer des prises de position, pour un livre qui se lit comme on consulte un dictionnaire, au gré de la curiosité et des envies du lecteur.