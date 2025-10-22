Médecine de la douleur

Ouvrage de référence pour la formation initiale et continue de tous les professionnels de la santé et du soin, ce manuel propose un parcours progressif leur donnant la possibilité d'approfondir leur compréhension des aspects mécanistiques les plus avancés de la douleur et de l'analgésie, tels que les étudient les neurosciences. Au-delà, le manuel propose des approches sociologique, anthropologique et psychologique nécessaires à la prise en compte globale des personnes. S'appuyant sur la dimension de santé intégrative propre à cette médecine dédiée à des pathologies complexes, l'ouvrage intègre les thérapies complémentaires. Il réaffirme les bases scientifiques (souvent méconnues ou rejetées par les médecins) de ces approches antalgiques anciennes (musique, hypnose, thérapies manuelles, TCC, etc.) et émergentes (réalité virtuelle, e-santé).