Sociologie de la religion

Achevée pour l'essentiel en 1913, cette section isolée de l'ensemble posthume Economie et société livre les outils d'une approche systématique et remarquablement subtile des pratiques religieuses. En rupture avec l'évolutionnisme ethnocentrique de son époque, Weber insiste moins sur les différences culturelles et interreligieuses que sur les conflits internes à toutes les religions. Une tension sociale oppose selon lui les "professionnels du savoir" religieux, attachés à la stabilité des institutions, au pôle où se trouvent à la fois des "prophètes" en rupture avec les rites ainsi que des laïcs soucieux de rappeler la religion à son rôle de secours face à l'âpreté du destin. Source d'inspiration pour le sociologue, l'historien et l'anthropologue, ce manuel complet et synthétique se révèle aussi une leçon de tolérance adressée à tous.