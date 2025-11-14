Une enquête dans les sciences et pratiques de la conservation de la nature, retraçant leurs questionnements et leurs partis pris éthiques dans leur diversité, en dialogue avec la philosophie environnementale. Il s'agit d'une enquête en philosophie de terrain dans le champ de la conservation de la nature, dans la région Occitanie. Des choix d'action relatifs à des espèces protégées, des tentatives de migrations assistées, des façons contrastées de gérer les milieux et des programmes d'observation au long cours des effets des changements globaux, y sont mis en dialogue avec le corpus de la philosophie de l'environnement et de l'histoire de la philosophie. A travers différents cas d'étude, l'enquête retrace les questionnements et les partis pris éthiques de gestionnaires, écologues, botanistes, chercheuses et chercheurs du champ qui, chacun et chacune à leur manière, cherche à suivre l'invitation du forestier et pionnier de la philosophie environnementale américain Aldo Leopold qui enjoignait ses contemporains à se faire les "médecins de la terre" .