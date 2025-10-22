Inscription
L'Evangile de Judas

Rodolphe Kasser, Gregor Wurst, Marvin Meyer

Voilà 1700 ans qu'il dormait dans le désert égyptien. L'Evangile de Judas et son message gnostique, ou le récit secret de la révélation faite par Jésus à Judas l'Iscariote, remet en question les origines même de la religion chrétienne : Judas ne serait pas le traître cupide que l'on croit mais l'apôtre par excellence, celui que Jésus choisit pour le livrer. Ce codex, découvert en 2001, est la plus spectaculaire révélation archéologique depuis les Rouleaux de la mer Morte (1947). Il est ici accompagné de commentaires qui le resituent dans le contexte du christianisme naissant, à l'heure où l'Eglise, traversée par de multiples controverses, est en butte aux hérésies.

Par Rodolphe Kasser, Gregor Wurst, Marvin Meyer
Flammarion

|

Auteur

Rodolphe Kasser, Gregor Wurst, Marvin Meyer

Editeur

Flammarion

Genre

Exégèse

L'Evangile de Judas

Rodolphe Kasser, Gregor Wurst, Marvin Meyer

Paru le 22/10/2025

224 pages

Flammarion

8,50 €

9782080499660
