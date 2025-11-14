Inscription
Sur la piste de Blueberry

Collectif, Jean-Michel Charlier, Jean Giraud

A l'occasion des 60 ans de Blueberry (parution du premier album, Fort Navajo), série culte créée par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud, de grands auteurs rendent hommage à Mike Steve Blueberry. C'est ainsi qu'Anlor, Alberto Belmonte, Dominique Bertail, Michel Blanc-Dumont, Blutch, Olivier Bocquet, Vincent Brugeas, Stefano Carloni, Alexandre Coutelis, Fred Duval, Jérôme Félix, Paul Gastine, Goossens, Mathieu Lauffray, Lu Ming, Jean Mallard, Milo Manara, Enrico Marini, Mathieu Mariolle, Thierry Martin, Matz, Ralph Meyer, Félix Meynet, Vincent Perriot, Corentin Rouge, Olivier Taduc, Ronan Toulhoat, Jean-François Vivier, Philippe Xavier ont créé chacun une histoire courte ou une illustration.

Chez Dargaud

Paru le 14/11/2025

128 pages

Dargaud

21,50 €

9782205213478
