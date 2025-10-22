Inscription
#Essais

Ma plus belle victoire

Nikola Karabatic

ActuaLitté
Pour beaucoup, Nikola Karabatic est l'un des plus grands sportifs français de tous les temps. Modèle de puissance, de maîtrise et de détermination, il a surmonté les épreuves et les blessures, pour en ressortir chaque fois plus fort. Pourtant, un soir d'octobre 2022, tout se fige. A l'échauffement d'un match de championnat, Niko voit double, perd l'équilibre, ne supporte plus le bruit. Les médecins croient à une commotion cérébrale, mais les tests ne sont pas concluants. Enfermé chez lui, Niko sombre dans un état dépressif. Pour la première fois, son destin lui échappe. En forêt ou sur un tapis de yoga, Niko apprend à se reconnecter à la nature et à lui-même. Les symptômes disparaissent. Son retour est fracassant. Pour l'ultime ligne droite de sa carrière, il prend conscience qu'il n'a jamais été aussi fort qu'en acceptant ses vulnérabilités. Loin des clichés, Nikola Karabatic retrace les différentes étapes de sa vie à l'aune de cet éveil, pour que son parcours puisse guider chaque lecteur sur le chemin de la connaissance de soi. Car elle est là, sa plus belle victoire.

Par Nikola Karabatic
Chez Flammarion

|

Auteur

Nikola Karabatic

Editeur

Flammarion

Genre

Basket, Handball, Volley

Ma plus belle victoire

Nikola Karabatic

Paru le 29/10/2025

416 pages

Flammarion

21,00 €

ActuaLitté
9782080466037
