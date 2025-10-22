Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Haute mer

Cyril Hofstein, Marie Détrée

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"L'obscurité nous isole du reste du monde. Le ciel est bas, strié de nuées couleur de cendre. Dans le halo des néons, la mer semble pâteuse. Lourde, cassante et fragile. Les goélands qui nous suivent depuis Cherbourg dansent en criant dans la lumière électrique. Ils ont compris bien avant nous que le poisson était là, quelque part sous notre coque". Embarqués à bord du chalutier le Marie-Catherine II, Alain, Eddy, Jean, Lamine et Moussa quittent chaque semaine les côtes du Cotentin pour rejoindre la haute mer et racler le fond de la Manche. Trait après trait, jour et nuit, inlassablement, il faut gaver le chalut, jusqu'à ce que les cales soient pleines. Mêlant récit sensible et illustrations éclatantes, Cyril Hofstein et Marie Détrée ont partagé, le temps d'une campagne de pêche, le quotidien harassant et le métier si rude de ces derniers travailleurs de la mer.

Par Cyril Hofstein, Marie Détrée
Chez Flammarion

|

Auteur

Cyril Hofstein, Marie Détrée

Editeur

Flammarion

Genre

Récits de mer

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Haute mer par Cyril Hofstein, Marie Détrée

Commenter ce livre

 

Haute mer

Cyril Hofstein, Marie Détrée

Paru le 22/10/2025

160 pages

Flammarion

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080436467
9782080436467
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.