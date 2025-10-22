"L'obscurité nous isole du reste du monde. Le ciel est bas, strié de nuées couleur de cendre. Dans le halo des néons, la mer semble pâteuse. Lourde, cassante et fragile. Les goélands qui nous suivent depuis Cherbourg dansent en criant dans la lumière électrique. Ils ont compris bien avant nous que le poisson était là, quelque part sous notre coque". Embarqués à bord du chalutier le Marie-Catherine II, Alain, Eddy, Jean, Lamine et Moussa quittent chaque semaine les côtes du Cotentin pour rejoindre la haute mer et racler le fond de la Manche. Trait après trait, jour et nuit, inlassablement, il faut gaver le chalut, jusqu'à ce que les cales soient pleines. Mêlant récit sensible et illustrations éclatantes, Cyril Hofstein et Marie Détrée ont partagé, le temps d'une campagne de pêche, le quotidien harassant et le métier si rude de ces derniers travailleurs de la mer.