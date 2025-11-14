Hiver sans neige

La vie d'Alexey bascule le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Comment continuer à vivre à Moscou alors que la population soutient la guerre et ses horreursA ? Il n'a d'autre choix que de partir avec son mari. Il va errer des mois à travers l'Europe centrale avant de pouvoir s'installer en Allemagne. Comme nombre d'écrivains russes avant lui, Alexey Voïnov, auteur et traducteur du français (Marguerite Duras, Hervé Guibert, Charles Ferdinand Ramuzâ¦), raconte l'exil dans une langue simple et délicate. Souvenirs et anecdotes à l'humour acide s'entremêlent et éclairent la compréhension des processus profonds qui traversent la société russe.