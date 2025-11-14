Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Hiver sans neige

Alexey Voinov, Guilhem Pousson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La vie d'Alexey bascule le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Comment continuer à vivre à Moscou alors que la population soutient la guerre et ses horreursA ? Il n'a d'autre choix que de partir avec son mari. Il va errer des mois à travers l'Europe centrale avant de pouvoir s'installer en Allemagne. Comme nombre d'écrivains russes avant lui, Alexey Voïnov, auteur et traducteur du français (Marguerite Duras, Hervé Guibert, Charles Ferdinand Ramuzâ¦), raconte l'exil dans une langue simple et délicate. Souvenirs et anecdotes à l'humour acide s'entremêlent et éclairent la compréhension des processus profonds qui traversent la société russe.

Par Alexey Voinov, Guilhem Pousson
Chez Du Bout de la Ville

|

Auteur

Alexey Voinov, Guilhem Pousson

Editeur

Du Bout de la Ville

Genre

Littérature russe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hiver sans neige par Alexey Voinov, Guilhem Pousson

Commenter ce livre

 

Hiver sans neige

Alexey Voinov trad. Guilhem Pousson

Paru le 14/11/2025

180 pages

Du Bout de la Ville

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791091108591
9791091108591
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.