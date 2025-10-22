100 recettes de plats mijotés, rôtis et même quelques desserts à préparer dans votre cocotte ! Indémodable, la cocotte a tout pour plaire ! Star des repas familiaux, robuste et polyvalente, elle traverse des générations sans prendre une ride. Ustensile incontournable et joli objet qu'on expose volontiers dans sa cuisine, elle est parfaite pour des cuissons douces qui subliment les saveurs, et à l'aise au four pour dorer les rôtis. Blanquette, osso buco, bourguignon, poulet basquaise, ratatouille, risotto, tajine, couscous, curry, ramen, colombo... Des classiques aux plats venus d'ailleurs, découvrez une multitude de recettes tant pour le quotidien que pour les jours de fête ! A vous les petits plats maison ! Régalez-vous !