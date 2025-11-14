Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le Monde d'hier

Stefan Zweig, Jean-Paul Zimmermann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"[... ] cette décadence ne paraîtra qu'une interruption momentanée dans le rythme éternel de l'irrésistible progrès" . Réfugié au Brésil pour fuir l'antisémitisme et la progression des idées nazies en Autriche, Stefan Zweig rédige en 1941 Le Monde d'hier. Dans ce dernier livre aux confins de l'intime et du politique, l'auteur autrichien plonge le lecteur dans la période qu'il qualifie d' "âge d'or de la sécurité" , avant 1914. Il retrace son enfance, son goût pour l'art, qu'il nourrit dès l'adolescence, ses voyages à travers une partie de l'Europe, son entourage créatif et intellectuel, composé de Freud, Rilke ou Valéry. Mais Zweig se confie également sur ses craintes quant aux guerres entre les nations européennes et à la barbarie de l'époque. En février 1942, il envoie le manuscrit du Monde d'hier à son éditeur. Il se suicidera le lendemain avec sa femme, Lotte Altmann. Titulaire d'un doctorat en philosophie, Stefan Zweig (1881-1942) se fit d'abord connaître pour ses traductions (Verlaine, Rimbaud). Il fut également biographe ( Les Bâtisseurs du monde ), critique littéraire, auteur de pièces de théâtre ( Jérémie ) et maître incontesté dans l'art de la nouvelle ( Le Joueur d'échecs , La Confusion des sentiments ). Traduit de l'allemand (Autriche) par Jean-Paul Zimmermann

Par Stefan Zweig, Jean-Paul Zimmermann
Chez Points

|

Auteur

Stefan Zweig, Jean-Paul Zimmermann

Editeur

Points

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Monde d'hier par Stefan Zweig, Jean-Paul Zimmermann

Commenter ce livre

 

Le Monde d'hier

Stefan Zweig trad. Jean-Paul Zimmermann

Paru le 14/11/2025

624 pages

Points

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425877
9791041425877
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.