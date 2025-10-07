Spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques Tle

Avec pour objectif une efficacité maximale, les cartes mentales permettent, en un coup d'oeil, de mémoriser les savoirs indispensables. Elles vous aideront à dégager les idées-clés du cours pour vous les approprier et les organiser selon votre propre schéma de pensée. A cette fin, les chapitres de ce livre sont construits de la manière suivante : - l'essentiel à connaître pour rappeler les notions vues en classe - une ou plusieurs cartes mentales en fonction des thèmes abordés - des exercices variés pour vous entraîner - les corrigés de tous les exercices. Indispensable à la réussite de votre année, cette collection vous accompagnera dans vos révisions tout en développant votre mémoire et votre capacité à travailler efficacement.