Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques Tle

Véronique Rateau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec pour objectif une efficacité maximale, les cartes mentales permettent, en un coup d'oeil, de mémoriser les savoirs indispensables. Elles vous aideront à dégager les idées-clés du cours pour vous les approprier et les organiser selon votre propre schéma de pensée. A cette fin, les chapitres de ce livre sont construits de la manière suivante : - l'essentiel à connaître pour rappeler les notions vues en classe - une ou plusieurs cartes mentales en fonction des thèmes abordés - des exercices variés pour vous entraîner - les corrigés de tous les exercices. Indispensable à la réussite de votre année, cette collection vous accompagnera dans vos révisions tout en développant votre mémoire et votre capacité à travailler efficacement.

Par Véronique Rateau
Chez Ellipses

|

Auteur

Véronique Rateau

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire, Géographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques Tle par Véronique Rateau

Commenter ce livre

 

Spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques Tle

Véronique Rateau

Paru le 07/10/2025

250 pages

Ellipses

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108820
9782340108820
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.