Beaux livres

Sur les traces de la momie

Virgile Turier, Amandine Fahy-Turier, Caroline Ayrault

La célèbre exploratrice Anastasie Nobleroche est sur le point de faire une incroyable découverte ! Sur la piste d'une mystérieuse momie, elle a besoin de ton aide pour rassembler tous les indices, d'autant que de redoutables Gardiennes sont à sa poursuite... Pars à l'aventure et révèle tous les secrets de l'Egypte en résolvant 35 énigmes ! Es-tu prêt(e) à relever le défi ? Utilise ta lampe MAGIQUE pour découvrir ce qui se cache dans certaines pages...

Virgile Turier, Amandine Fahy-Turier, Caroline Ayrault
Hachette

|

Auteur

Virgile Turier, Amandine Fahy-Turier, Caroline Ayrault

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Sur les traces de la momie

Virgile Turier, Amandine Fahy-Turier, Caroline Ayrault

Paru le 21/01/2026

48 pages

Hachette

17,95 €

9782017885900
