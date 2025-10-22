Sur les traces de la momie

La célèbre exploratrice Anastasie Nobleroche est sur le point de faire une incroyable découverte ! Sur la piste d'une mystérieuse momie, elle a besoin de ton aide pour rassembler tous les indices, d'autant que de redoutables Gardiennes sont à sa poursuite... Pars à l'aventure et révèle tous les secrets de l'Egypte en résolvant 35 énigmes ! Es-tu prêt(e) à relever le défi ? Utilise ta lampe MAGIQUE pour découvrir ce qui se cache dans certaines pages...