Ralph Azham Intégrale Tome 1

Pressenti, alors qu'il était enfant, pour être l'Elu que tout le village attendait, Ralph Azham n'a finalement pas été reconnu par l'Oracle. Il est depuis marginalisé par les siens, qui le considèrent comme un bon à rien cynique. Doté d'étranges pouvoirs (il voit en particulier les morts), Ralph tient un jour tête à la Horde, des soldats craints dans toute la région. C'est pour lui le début d'une vie sous le sceau de l'aventure, du drame et de l'amour, qui verra le jeune paria porté au sommet du monde... Ralph Azham, la grande saga médiévale de Lewis Trondheim, redéploie son imaginaire pince-sans-rire et sa grande aventure dans le premier volume de cette intégrale exceptionnelle. Le second tome, qui paraît simultanément, propose une couverture complétant celle de cet album, les deux formant une seule grande image !