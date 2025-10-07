Inscription
#Essais

Histologie, biologie de la reproduction et embryologie en PASS et LAS

Laure Favot-Laforge, Guylène Page, Denis Sarrouilhe

ActuaLitté
La collection PASS - Licence Santé propose des outils indispensables pour évaluer ses connaissances et son degré de compréhension des cours pour toutes les nouvelles matières de la PASS et de la LAS : - Préparer les épreuves du nouveau concours ; - Réviser régulièrement les notions fondamentales du cours et évaluer ses connaissances ; - Compléter et améliorer ses révisions grâce à des entraînements complets. Ce livre couvre l'ensemble du programme en histologie, biologie de la reproduction et embryologie et il est constitué de 20 fiches et d'illustrations résumant les notions fondamentales de ces disciplines et de 570 QCM corrigés et commentés, permettant aux étudiants de réviser et de s'entraîner en autonomie.

Par Laure Favot-Laforge, Guylène Page, Denis Sarrouilhe
Chez Ellipses

|

Auteur

Laure Favot-Laforge, Guylène Page, Denis Sarrouilhe

Editeur

Ellipses

Genre

Biologie

Commenter ce livre

 

Histologie, biologie de la reproduction et embryologie en PASS et LAS

Laure Favot-Laforge, Guylène Page, Denis Sarrouilhe

Paru le 07/10/2025

318 pages

Ellipses

24,00 €

9782340108493
