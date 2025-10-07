S'engager dans le partenariat patient-soignant

Vivre au long cours avec une maladie chronique est le quotidien d'un nombre croissant de patients. Par cette expérience de la vie avec la maladie, ils acquièrent des connaissances plurielles, complémentaires de l'expertise scientifique et technique des professionnels de santé. La rencontre de ces savoirs accroit la pertinence et l'efficacité des soins. Elle est aujourd'hui une condition du bien-soigner. A travers des récits singuliers, ce livre incarne le défi éthique, philosophique et politique qu'est le partenariat en santé : sept patients et trois professionnels de santé y racontent leur parcours avec la maladie et le soin, expliquent pourquoi et comment il ou elle est devenu(e) partenaire en santé et de quelle manière cette expérience fait sens pour lui ou elle au point de dire comme le fait Gaëlle : " Devenir patiente partenaire m'a mise à une place qui n'est pas uniquement celle de patiente. Je suis sortie de l'isolement". ou comme le fait Clémence : "Je ne pourrais plus exercer mon métier d'infirmière autrement". Fruit de la réflexion d'un collectif de citoyens aspirant à plus d'humain dans le soin, ce livre s'adresse aux patients qui cherchent des repères pour partager et faire reconnaître leurs savoirs expérientiels ; aux professionnels de santé qui désirent s'engager dans d'autres approches du soin ; aux décideurs qui souhaitent soutenir ce changement de paradigme et à toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre le partenariat patients-soignants.