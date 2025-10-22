Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Irlande

Collectif, Le Routard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'île d'Emeraude aux paysages changeants, aux jeux de lumière renouvelés, offre une multitude de lieux à découvrir : panoramas inoubliables depuis d'impressionnantes falaises, châteaux médiévaux, pubs animés, villages colorés, sans oublier l'accueil. Bref, tout un monde en un si petit pays ! Dans Le Routard Irlande, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (comprendre l'importance et admirer le fameux Book of Kells au Trinity College, faire un saut dans le temps et gravir, tels des moines du Moyen Age, le vertigineux escalier creusé dans la roche de Skellig Michael), des visites (dans le Connemara, aller de lough en lough, de crique en crique, et de plage en plage, découvrir Belfast, la ville aux multiples visages), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 40 cartes et un plan détachable de Dublin avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Irlande hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Collectif, Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Irlande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Irlande par Collectif, Le Routard

Commenter ce livre

 

Irlande

Collectif, Le Routard

Paru le 22/10/2025

640 pages

Hachette

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017338079
9782017338079
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.