L'île d'Emeraude aux paysages changeants, aux jeux de lumière renouvelés, offre une multitude de lieux à découvrir : panoramas inoubliables depuis d'impressionnantes falaises, châteaux médiévaux, pubs animés, villages colorés, sans oublier l'accueil. Bref, tout un monde en un si petit pays ! Dans Le Routard Irlande, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (comprendre l'importance et admirer le fameux Book of Kells au Trinity College, faire un saut dans le temps et gravir, tels des moines du Moyen Age, le vertigineux escalier creusé dans la roche de Skellig Michael), des visites (dans le Connemara, aller de lough en lough, de crique en crique, et de plage en plage, découvrir Belfast, la ville aux multiples visages), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 40 cartes et un plan détachable de Dublin avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Irlande hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.