Histoire du droit privé

David Deroussin

Conçue autant pour ceux qui s'intéressent au passé du droit que ceux qui s'interrogent sur son avenir, cette troisième édition d'Histoire du droit privé, après avoir posé le concept juridique de personne, expose, sans négliger les apports romains ou médiévaux, les fondements et l'organisation des rapports familiaux personnels. Cet ouvrage explore ensuite le monde de l'avoir, les relations de l'individu aux choses et à son patrimoine, y compris le droit des obligations. Par ses références à la jurisprudence, à la doctrine et aux projets de codes, cette Histoire espère donner une image vivante et contrastée de la formation du droit français contemporain et inscrire des tendances apparemment nouvelles dans la longue durée. Public Ce livre s'adresse : - aux étudiants en Licence de droit. Agrégé d'histoire du droit, David Deroussin enseigne l'histoire des institutions et l'histoire du droit privé à l'université Jean-Moulin-Lyon 3.

Par David Deroussin
Chez Ellipses

Auteur

David Deroussin

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire du droit

Histoire du droit privé

David Deroussin

Paru le 07/10/2025

525 pages

Ellipses

34,00 €

9782340108110
© Notice établie par ORB
