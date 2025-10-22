Un livre spectaculaire dédié aux amoureux du voyage. A travers près de 300 photos triées sur le volet, ce beau livre d'inspiration met en avant l'essence de New York : son architecture, ses paysages, sa culture, sa gastronomie, ses habitants et ses traditions. Laissez-vous emporter dans un voyage unique : - Une déambulation inspirante à travers les lieux emblématiques de la ville : les néons éclatants de Times Square ; Central Park, le poumon vert de la ville ; l'architecture industrielle de Brooklyn ; la Statue de la Liberté ; les plages de Coney Island... - Une escapade new-yorkaise, entre les diverses atmosphères des quartiers de la ville qui ne dort jamais - New York dans ce qu'elle a de plus authentique : ses fêtes et traditions à Halloween ou Thanksgiving, son street art et sa culture urbaine ou encore tout simplement ses habitants - Des photos et illustrations d'archives issues du fonds Hachette