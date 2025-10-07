Souvent réduite à quelques idées caricaturales, la pensée de Marx s'avère d'une profondeur et d'une richesse qui en rendent tout résumé difficile. Son entreprise intellectuelle, dense et sophistiquée, mêle philosophie, économie et sociologie, en une réflexion novatrice et pleinement révolutionnaire. Marx ne pense le monde que pour le transformer. Il s'agira ici de montrer que, derrière l'apparent désordre d'une oeuvre en grande partie constituée de brouillons, transparaît en réalité un constant souci de comprendre la société capitaliste dans sa complexité. Loin de n'être qu'un témoignage des transformations sociales du XIX ? siècle, le travail de Marx, par sa lucidité et son exigence, se révèle d'une étonnante actualité et propose une méthode indispensable à qui souhaite poser un regard critique sur notre époque. Libérateur à la fois socialement et philosophiquement, il fait exploser nos certitudes. Cet ouvrage entend modestement préparer à une lecture approfondie de cette oeuvre majeure. Adrien Bordais est agrégé de philosophie et enseigne en lycée à Nantes.