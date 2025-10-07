Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux

Cet ouvrage a pour objectif de rappeler ou préciser, dans un volume court, l'actualité que doivent connaitre tous les étudiants qui préparent le grand oral du CRFPA : ils disposent ainsi d'un panorama express de l'année écoulée pour actualiser leurs connaissances juridiques et de culture générale en matière de libertés fondamentales. Les fiches d'actualités sont classées par ordre chronologique. Chaque fiche présente l'actualité et le contexte des thèmes à connaître pour réussir avec brio, en abordant également des notions essentielles en rapport avec ceux-ci, les textes juridiques de référence et des exemples de questions susceptibles d'être posées par les membres des jurys. Toutes les fiches comprennent au moins un sujet et son corrigé à partir d'une question ouverte ou dirigée, voire un arrêt à commenter. Points forts - Inclus un pêle-mêle de questions-réponses pour optimiser les révisions en la matière - Le panorama indispensable du candidat au CRFPA pour être certain d'être parfaitement à jour de ses connaissances et de l'actualité de l'année, notamment la protection des lanceurs d'alerte en France, le droit de grève et la continuité du service public, le respect de l'environnement (obligations des Etats responsables du changement climatique), la loi organique du 15 novembre 2024 sur la Nouvelle-Calédonie (report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province), le droit des étrangers à Mayotte, les nouvelles nominations au Conseil constitutionnel...