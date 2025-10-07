Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux

Michaël Poyet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage a pour objectif de rappeler ou préciser, dans un volume court, l'actualité que doivent connaitre tous les étudiants qui préparent le grand oral du CRFPA : ils disposent ainsi d'un panorama express de l'année écoulée pour actualiser leurs connaissances juridiques et de culture générale en matière de libertés fondamentales. Les fiches d'actualités sont classées par ordre chronologique. Chaque fiche présente l'actualité et le contexte des thèmes à connaître pour réussir avec brio, en abordant également des notions essentielles en rapport avec ceux-ci, les textes juridiques de référence et des exemples de questions susceptibles d'être posées par les membres des jurys. Toutes les fiches comprennent au moins un sujet et son corrigé à partir d'une question ouverte ou dirigée, voire un arrêt à commenter. Points forts - Inclus un pêle-mêle de questions-réponses pour optimiser les révisions en la matière - Le panorama indispensable du candidat au CRFPA pour être certain d'être parfaitement à jour de ses connaissances et de l'actualité de l'année, notamment la protection des lanceurs d'alerte en France, le droit de grève et la continuité du service public, le respect de l'environnement (obligations des Etats responsables du changement climatique), la loi organique du 15 novembre 2024 sur la Nouvelle-Calédonie (report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province), le droit des étrangers à Mayotte, les nouvelles nominations au Conseil constitutionnel...

Par Michaël Poyet
Chez LGDJ

|

Auteur

Michaël Poyet

Editeur

LGDJ

Genre

Préparation au CRFPA

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux par Michaël Poyet

Commenter ce livre

 

Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux

Michaël Poyet

Paru le 07/10/2025

260 pages

LGDJ

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275159362
9782275159362
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.