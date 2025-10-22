Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

True of Vamp Tome 2

Kenichi Suemitsu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que l'hallucination collective plonge le Clan dans la panique, Michelangelo se lance dans une quête désespérée pour en identifier l'origine et ramener un semblant de calme parmi les élèves. Pendant ce temps, Sophie est tourmentée par des visions destructrices. Ul parviendra-t-il à la sauver avant qu'elle ne bascule dans la folie ? A l'extérieur du Clan, les humains commencent à se rassembler pour contrer les attaques meurtrières des vampires... Le catalogue Panini propose plusieurs oeuvres autour des vampires, ces célèbres créatures qui inspirent des artistes du monde entier. En voilà une autre ! True of vamp, signé par le duo Kenichi Suemitsu et Hamaguri, offre une épopée aussi envoûtante que sombre. L'histoire suit un personnage principal, un paria qui cherche à se faire une place dans un monde où il n'est accepté ni par les vampires, ni par les humains. Avec une narration au ton théâtral, Suemitsu, dramaturge expérimenté, met son expertise au service de l'oeuvre. Connu pour son travail sur la licence Touken Ranbu et l'adaptation anime de Welcome to the Ballroom, il collabore avec Hamaguri, une jeune artiste au trait délicat qui donne vie à cette histoire avec finesse.

Par Kenichi Suemitsu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi
Chez Panini comics

|

Auteur

Kenichi Suemitsu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur True of Vamp Tome 2 par Kenichi Suemitsu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi

Commenter ce livre

 

True of Vamp Tome 2

Kenichi Suemitsu, Hamaguri, Suemitsu Ken-ichi

Paru le 22/10/2025

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039140416
9791039140416
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.