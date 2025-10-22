True of Vamp Tome 2

Alors que l'hallucination collective plonge le Clan dans la panique, Michelangelo se lance dans une quête désespérée pour en identifier l'origine et ramener un semblant de calme parmi les élèves. Pendant ce temps, Sophie est tourmentée par des visions destructrices. Ul parviendra-t-il à la sauver avant qu'elle ne bascule dans la folie ? A l'extérieur du Clan, les humains commencent à se rassembler pour contrer les attaques meurtrières des vampires... Le catalogue Panini propose plusieurs oeuvres autour des vampires, ces célèbres créatures qui inspirent des artistes du monde entier. En voilà une autre ! True of vamp, signé par le duo Kenichi Suemitsu et Hamaguri, offre une épopée aussi envoûtante que sombre. L'histoire suit un personnage principal, un paria qui cherche à se faire une place dans un monde où il n'est accepté ni par les vampires, ni par les humains. Avec une narration au ton théâtral, Suemitsu, dramaturge expérimenté, met son expertise au service de l'oeuvre. Connu pour son travail sur la licence Touken Ranbu et l'adaptation anime de Welcome to the Ballroom, il collabore avec Hamaguri, une jeune artiste au trait délicat qui donne vie à cette histoire avec finesse.