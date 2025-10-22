Coffret en 2 volumes : tomes 1 et 2

Le jour où Sayoko Kano, une lycéenne à la beauté irréelle et au comportement énigmatique, arrive dans un nouveau lycée, sa présence magnétique bouleverse rapidement l'équilibre de la classe, attirant aussi bien fascination que méfiance. Mais derrière ses traits angéliques, Sayoko semble cacher une part d'ombre... Kisshoutennyo (parfois également nommée Kishijoten, Kisshoten ou Kudokuten) est initialement le nom de la déesse de la beauté et de la bonne fortune, de la fertilité et de la joie. Dans cette série envoûtante, à la croisée du thriller psychologique et du fantastique, Akimi Yoshida s'empare des codes de la mythologie japonaise pour tisser le destin singulier de Sayoko Kano, une héroïne aussi magnétique qu'inquiétante. Figure insaisissable, à la fois ingénue et femme fatale, Sayoko échappe aux stéréotypes habituels. Loin des regards masculins qui réduisent souvent les héroïnes à des objets de désir, elle incarne une féminité complexe, autonome et menaçante, dont la puissance trouble autant qu'elle fascine.