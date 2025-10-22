Inscription
#Essais

Bible, genres et sexualités

Sébastien Doane

Cet ouvrage audacieux, intégrant des théories féministes et queers, remet en question les catégories binaires de genre, tout en mettant en lumière la richesse des identités et des sexualités présentes dans les textes bibliques. En comblant une lacune pour le public francophone, il offre une perspective variée et innovante sur le Cantique des cantiques, le visage féminin de Dieu, la masculinité violente de David, les traductions de Paul aux implications homophobes, ainsi que des approches audacieuses pour lire la Bible en contexte liturgique. Avec cette diversité d'analyses, ce livre révèle le potentiel créatif des lectures queers et leur capacité à renouveler notre compréhension des Ecritures. Si la Bible a été - et est encore - utilisée comme arme pour marginaliser, opprimer et même tuer ceux qui ne correspondent pas aux normes sexuelles, ce volume est un incontournable pour découvrir une Bible plurielle et inclusive.

Par Sébastien Doane
Chez Hermann

|

Auteur

Sébastien Doane

Editeur

Hermann

Genre

Théologie

Bible, genres et sexualités

Sébastien Doane

Paru le 22/10/2025

284 pages

Hermann

17,00 €

9791037042125
© Notice établie par ORB
