La neige au rendez-vous

Une romance de Noël en 24 chapitres, lumineuse et bouleversante ! Comme chaque année, Amélie retrouve sa grande famille pour un Noël thématique. Elle l'a décidé, ce réveillon spécial Météo doit être comme d'habitude : joyeux, pétillant, multicolore ! C'est Noël alors il faut que ce soit magique, n'est-ce pas ? Mais cette année, rien n'est comme d'habitude... Ennemies to lovers : une romance queer orageuse Amélie tente de sauver le Noël de sa famille brisée, Stella déteste les fêtes. Réunies pour le réveillon spécial "météo", les deux adolescentes vivront-elles une haine orageuse ou une romance ensoleillée ? Un poignant portrait de famille touchée par le deuil Pour vous dont le coeur se serre à l'approche du 24 décembre . Quand un drame nous touche, comment célébrer la magie de Noël ? Les feutres argentés, les chocolats chauds et les biscuits à la cannelle peuvent-ils vraiment tout arranger ? Au coeur des nuages d'hiver naissent parfois des espoirs qu'on n'attendait pas...