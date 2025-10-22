Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

La neige au rendez-vous

Manon Bucciarelli, Esmé Planchon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une romance de Noël en 24 chapitres, lumineuse et bouleversante ! Comme chaque année, Amélie retrouve sa grande famille pour un Noël thématique. Elle l'a décidé, ce réveillon spécial Météo doit être comme d'habitude : joyeux, pétillant, multicolore ! C'est Noël alors il faut que ce soit magique, n'est-ce pas ? Mais cette année, rien n'est comme d'habitude... Ennemies to lovers : une romance queer orageuse Amélie tente de sauver le Noël de sa famille brisée, Stella déteste les fêtes. Réunies pour le réveillon spécial "météo", les deux adolescentes vivront-elles une haine orageuse ou une romance ensoleillée ? Un poignant portrait de famille touchée par le deuil Pour vous dont le coeur se serre à l'approche du 24 décembre . Quand un drame nous touche, comment célébrer la magie de Noël ? Les feutres argentés, les chocolats chauds et les biscuits à la cannelle peuvent-ils vraiment tout arranger ? Au coeur des nuages d'hiver naissent parfois des espoirs qu'on n'attendait pas...

Par Manon Bucciarelli, Esmé Planchon
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Manon Bucciarelli, Esmé Planchon

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La neige au rendez-vous par Manon Bucciarelli, Esmé Planchon

Commenter ce livre

 

La neige au rendez-vous

Esmé Planchon

Paru le 29/10/2025

208 pages

Bayard jeunesse

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036387876
9791036387876
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.