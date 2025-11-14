Ce pays n'en est pas un. Du moins, pas pour la grande majorité des Etats membres des Nations unies. Taïwan est une île survivante. Une rescapée des convulsions brutales de l'histoire de la Chine contemporaine. Or Taïwan et les Taïwanais existent. Son économie est l'une des plus dynamiques de la planète. La domination de ses industriels sur le marché mondial des processeurs et des semi-conducteurs est presque sans partage. Taïwan tient debout pas la force de sa population et sa détermination à demeurer libre. Il fallait, pour raconter l'émergence et l'insolente résistance de Taïwan, un auteur qui connaisse cette île de l'intérieur, capable de nous en décrire le coeur battant. Ce petit livre n'est pas un guide. Il arpente les routes montagneuses de l'île et vogue sur les eaux convoitées du détroit de Formose afin de comprendre le miracle taïwanais. Un miracle dont les plus funestes oracles affirment qu'il pourrait, un jour, déboucher sur une guerre d'envergure. Alors qu'aujourd'hui, les 24 millions de Taïwanais ne réclament que la paix. Un récit suivi d'entretiens avec Ka Chih-ming (historien), Tchen Yu-chiou (ex-ministre de la Culture, musicienne) et Wu Shou-Ling (cheffe d'orchestre).