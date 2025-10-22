Winter Stalker

Je la connais par coeur. Mais elle ignore tout de moi. Il fait nuit. Il fait froid. Et la neige recouvre tout. Y compris les traces de pas que j'ai laissées derrière moi. Car, comme à mon habitude, je suis là, tapi dans le noir, sous sa fenêtre. Et je l'observe en silence. Chloé. Mon obsession. Depuis que je l'ai rencontrée, impossible de m'éloigner d'elle. Je me dis sans cesse que je devrais arrêter, mais je n'y parviens pas. Je veux la regarder, encore. Analyser chaque détail de sa silhouette, la manière dont elle replace ses mèches rebelles derrière son oreille ou la façon qu'elle a de se mordre les lèvres quand elle réfléchit. Elle n'a pas conscience de ma présence mais, à l'approche de Noël, j'ai envie que les choses changent. Je ne veux plus me contenter de l'épier depuis l'extérieur, caché derrière la haie. Je veux être dans sa chambre, tout près d'elle. Je ne veux plus me cacher. A propos de l'autrice : Alta Hensley écrit des dark romances où même les méchants trouvent l'amour. Avec des antihéros troublants et des héroïnes audacieuses, ses récits mêlent intensité et passion. Elle vit sur la côte brumeuse de l'Oregon, source d'inspiration pour ses histoires.