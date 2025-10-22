Le chat qui reliait les âmes au Café Pont

Bienvenue au café Pont, où les âmes se retrouvent... grâce à un chat prêt à tout pour revoir sa maîtresse une dernière fois. Après une vie pleine d'amour aux côtés de Michiru, Fuuta, un chat tigré, vient de franchir les portes de l'au-delà. Mais entre son monde et celui de sa maîtresse subsistent des passerelles invisibles... L'occasion rêvée pour Fuuta de lui dire au revoir. Au café Pont, plongé dans les limbes, chaque client porte en lui un regret, un message jamais livré. Grâce à un battement de queue, Fuuta convoque les âmes disparues pour offrir à ceux qui restent une chance de dire enfin ce qu'ils n'ont jamais osé confier. Si Fuuta accomplit cinq missions, il pourra revoir Michiru une dernière fois. Parviendra-t-il à se lover à nouveau sur ses genoux et à lui offrir un dernier ronron de gratitude ? Un roman tendre et poétique, où l'amour et les souvenirs défient le passage du temps. Traduit du japonais par Anne-Claire Leroux A propos de l'autrice : Nagi Shimeno est née à Hamamatsu, préfecture de Shizouka. Elle a été finaliste du premier prix littéraire Oishii en 2018 et, un an plus tard, elle a publié son premier roman. Elle possède un café à Tokyo.